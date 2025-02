Juventus Women, stagione magica per la Primavera: la dimostrazione di un progetto che funziona

Juventus Women, il progetto Primavera continua a funzionare

Juventus Women Primavera, le giocatrici da monitorare

Giorgia Bianchi , classe 2008 cresciuta nel Team Ticino, approdata in estate alla Juventus nonostante fosse finita nei radar di diversi club europei

, classe 2008 cresciuta nel Team Ticino, approdata in estate alla Juventus nonostante fosse finita nei radar di diversi club europei Marta Zamboni , classe 2006 attualmente indossa la maglia numero 10, di rientro da un infortunio al ginocchio

, classe 2006 attualmente indossa la maglia numero 10, di rientro da un infortunio al ginocchio Krystyna Flis arrivata nella sessione invernale di calciomercato dal KKS Czarni Sosnowiec, esterno offensivo classe 2007

arrivata nella sessione invernale di calciomercato dal KKS Czarni Sosnowiec, esterno offensivo classe 2007 Eleonora Ferraresi, attaccante classe 2007 arrivata la scorsa stagione dalla Sampdoria, può ricoprire diversi ruoli nel fronte offensivo e si è già avvicinata alla prima squadra di Max Canzi

Juventus Women Primavera, i numeri della stagione

16 partite giocate

14 vittorie

2 pareggi

0 sconfitte

44 goal segnati

12 goal subiti

miglior marcatrice: Eleonora Ferraresi (classe 2007), 13 goal



Juventus Women Primavera, la classifica del campionato

Juventus Women 44 punti

Sassuolo 33 punti

Inter 32 punti

Fiorentina 29 punti

Parma 27 punti

Roma 26 punti

Milan 25 punti

Arezzo 19 punti

Sampdoria 15 punti

Napoli Femminile 10 punti

Hellas Verona Women 7 punti

Como Women 6 punti

Un momento d'oro per laallenata da Marco Bruzzano e Sandy Iannella. Le bianconere al momento guidano la classifica del Campionato Primavera 1 con 44 punti. In 16 gare giocate fanno registrare 14 vittorie e 2 pareggi. Ancora imbattuta la formazione bianconera U19 in questo campionato. Nonostante l'infortunio della capitana Ariannache ha rimediato la lesione del legamento crociato anteriore e lo stop di Greta, due pilastri della formazione bianconera.In questa stagione in particolar modo nella prima squadra della Juventus Women (e più in generale in Serie A Femminile) si possono osservare all'opera diverse giocatrici che sono prodotto del settore giovanile della Juventus. Si pensi a Chiara Beccari ed Eva Schatzer ora stabilmente in bianconero oppure ad Azzurra Gallo promossa stabilmente in prima squadra pochi mesi fa, a Nicole Arcangeli, Sara Caiazzo, Sofia Bertucci attualmente in prestito, per citarne solo alcune. La dimostrazione pratica di un progetto che funziona. Partendo dall'area scout e dalla scelta delle giocatrici su cui investire fino alla gestione, sotto la guida della responsabile





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui