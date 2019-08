Giovane, classe 1999, ma non per questo sprovveduta. Arianna Caruso, giocatrice della formazione della Juventus Women e perno delle Nazionali giovanili in cui ha giocato, ha ricevuto la prima chiamata per la Nazionale maggiore.di Milena Bertolini. Come spesso accade dopo una competizione importante come il Mondiale, c'è aria di rinnovo nella rosa Azzurra e Caruso rappresenta un punto su cui ripartite. ​L'Italia Femminile è attesa, infatti, dalle gare di qualificazione per gli Europei: il prossimo 28 agosto ci sarà Israele ed il 3 settembre la Georgia