Dopo la prima fatica di Champions, la Juventus Women torna in campo per l'esordio in campionato, domani alle 20.30 contro l'Empoli. Tra le scelte di Guarino, spicca la convocazione di Maria Alves, la talentuosa '93 brasiliana chiamata a sostituire Barbara Bonansea, costretta ai box dalla frattura al piede subita in precampionato: arrivato il tesseramento, il coach non ha potuto far altro che chiamarla con la squadra.



LE SCELTE DI GUARINO - Aluko, Bacic, Bellucci, Boattin, Bragonzi, Caruso, Cernoia, Franco, Galli, Gama, Girelli, Giuliani, Hyyrynen, Panzeri, Pedersen, Rosucci, Sembrant, Sikora, Souza Alves, Staskova, Tasselli