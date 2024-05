Dal sito ufficiale del Racing Louisville:La Women's Cup torna a Louisville quest'estate con tre nomi sulla scena calcistica mondiale che si uniranno al Racing Louisville per il torneo a quattro squadre al Lynn Family Stadium.La potente Juventus e il campione sudamericano del Palmeiras giocheranno in quella che sarà la terza edizione della Women's Cup a Louisville. Presto verrà confermata una quarta squadra internazionale. L'evento si svolgerà come un torneo a eliminazione diretta nell'arco di due giorni, con le semifinali fissate per il 9 agosto e la finale per il 13 agosto.Il Kansas City Current e il CPKC Stadium ospiteranno il secondo evento TWC USA dopo il torneo di Louisville. Entrambi i tornei avranno un montepremi di $ 100.000."Siamo orgogliosi di riportare il meglio del calcio femminile internazionale a Louisville con questa quarta edizione estiva della Women's Cup, che sarà seguita da un entusiasmante torneo a Kansas City", ha affermato JP Reynal, amministratore delegato della Women's Cup. “Mentre il calcio femminile cresce a livello globale, stiamo ampliando la nostra presenza per creare opportunità per le squadre di diversi continenti di giocare partite attraenti”."Siamo entusiasti di ospitare la Women's Cup per la terza volta nella storia del nostro club", ha affermato il direttore generale del Racing Louisville Ryan Dell. “Tornei come questo continuano a migliorare l'esposizione del calcio femminile in tutto il mondo: il fatto che stiamo ospitando questo evento dimostra la nostra dedizione nel svolgere un ruolo chiave nella crescita del nostro gioco. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri tre visitatori a Louisville”.Racing Louisville e Palmeiras giocheranno venerdì 9 agosto alle 20, nella seconda semifinale dopo la prima semifinale tra la Juventus e la prossima quarta squadra, in programma alle 17. Giocheranno le vincenti delle due partite. martedì 13 agosto alle 20:00 la finale, alle 17:00 inizierà la partita per il terzo posto