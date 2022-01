Un membro dello staff della prima squadra femminile è risultato positivo al Covid. Ecco il comunicato pubblicato sul sito: "Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo sanitario in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un membro dello staff della prima squadra femminile. La suddetta persona è stata posta in isolamento e sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo stesso che permettono la completa attività dell'intero gruppo squadra, in accordo con le autorità sanitarie e in ossequio alla normativa vigente".