Vince la Juventus Women per 3-0 contro il Pomigliano. A segno per le bianconere prima Sofiacon un gran colpo di testa e poi Ariannacon un bellissimo destro dalla distanza, sul finale a segno anche. Queste le nostre pagelle:Attenta sulla conclusione di Di Giammarino, l'unico brivido che le fa sporcare i guantoni.Propizia l'assist per il gol di Cantore, una buona partita, spinge parecchio e limita le offensive avversarie.Martinez e Amorim si fanno vedere poco dalle sue parti ma fa buona guardia.Buona guardia anche lei, nessun rischio particolare. Dal 83'S.V.La migliore del primo tempo. Tenta di portare in vantaggio la squadra con due conclusioni larghe, nel secondo tempo si spegne. Dal 69'uno slalom incredibile, fermata all'ultimo dalla difesa campana, rapida e da brio alla manovra, serve l'assist a ZamanianMetronomo del centrocampo. Ci prova con due conclusioni dalla distanza, una respinta da Cetinja.Prende parecchi colpi e cerca di farsi spazio. Sul finale fa partire un gran destro dalla distanza che si conclude sotto la traversa e raddoppia.Non in forma, sbaglia qualche controllo e qualche passaggio di troppo. Esce toccandosi il polpaccio. Dal 54'6 sufficiente, nulla di più, fa girare il pallone.Non entra in partita, si accende in un'occasione e fa ammonire Di Giammarino poi espulsa. Dai 69'prova subito il gol con una grande conclusione dalla distanza che esce di un soffio.Il suo colpo di testa ricorda quasi David Trezeguet. Regala alle compagne i tre punti con l'incornata vincente. Le viene anche annullato un gol in precedenza. Si conferma in forma.Non incide. Ci prova ma si fa sottrarre facilmente palla dalla difesa campana. Non una grande gara. Dal 82'segna la rete del definitivo 3-0La squadra appare poco cinica, soprattutto nel primo tempo. Poi si riscattano. Gestire le energie non è semplice ma si va alla pausa nazionali con tre punti importanti in tasca.