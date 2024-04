JUVENTUS WOMEN, OCCHI SU PAULINA KRUMBIEGEL: CHI È

Paulinaè nel mirino della. La centrocampista classe 2000 è in scadenza di contratto con l'ed al momento sembra non rinnovi il suo contratto con il club. Negli scorsi giorni il giornalista Giovanni Albanese aveva parlato dell'interesse del club bianconero, notizia che trova conferme da parte della nostra redazione, per la giocatrice che milita anche nella Germania, analizzandola peròClassePaulinain campo: mezz'ala destra, centrocampista oppure ultimamente con il club (l'Hoffenheim) sta ricoprendo il ruolo di terzino destro. Si tratta di un profilo giovane, di grande prospettiva dotata di grande fisicità: lo dimostrano i 175 centimetri di altezza. Duttile in quanto mixa qualità difensive ad una buona visione di gioco ed abilità negli inserimenti in fase di possesso palla. La Juventus Women in estate cercherà un profilo con queste caratteristiche per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.