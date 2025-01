Sabato 11 gennaio la Juventus Women torna in campo, contro la Sampdoria a Biella (appuntamento alle 12.30). Mister Canzi ci racconta non solo questa sfida, ma anche come è ripreso il lavoro delle nostre ragazze.COME HA RICOMINCIATO IL GRUPPO«Era importante staccare perché la prima fase della stagione è stata impegnativa, sia per le tante partite che per la loro difficoltà. Lo hanno fatto, ma sono tornate davvero alla grande, con una grande voglia di lavorare e un entusiasmo eccezionale. Non solo: si sono presentate in una forma fisica perfetta, come se non avessero smesso, e questo significa che, se è vero che hanno staccato con la testa, è altrettanto vero che si sono comportate da grandi professioniste, continuando ad allenarsi e a tenersi in forma».Un’attitudine positiva che ha subito dato i suoi frutti, partendo dall’amichevole dello scorso 6 gennaio: «Le indicazioni contro il Marsiglia sono state molto positive: faceva parte del nostro percorso di allenamento verso la ripresa, e per questo abbiamo voluto far giocare tutte le ragazze. Sono andate forte, come speravamo, scendendo in campo con la mentalità giusta, correndo tanto e bene, facendo al meglio quello che sappiamo fare, quindi è stato decisamente un ottimo test».ATTENZIONE ALLE INSIDIE CONTRO LA SAMPSi riparte, contro la Samp, che chiude la graduatoria della Serie A: «Queste sono le classiche partite che nascondono le trappole: apparentemente abbiamo tutto da perdere, ma se si guarda il calendario non è così, perché il giorno dopo si affrontano Roma e Inter, e quindi vincere metterebbe a entrambe pressione. Noi dobbiamo fare una buona prestazione, perché è quello che devono fare le grandi squadre, contro qualsiasi avversario».I NUOVI ARRIVILa settimana è stata segnata anche dall’arrivo in bianconero di Abi Brighton e Mathilde Harviken: «Due giocatrici molto forti, di talento, che abbiamo scelto insieme con la Società e che siamo sicuri daranno un grande apporto alla squadra: lo abbiamo visto fin dai primi allenamenti, per come si sono poste in gruppo e come hanno iniziato a lavorare. I loro campionati sono terminati più di un mese fa, quindi stiamo facendo con loro un piano specifico, perché sono logicamente ferme da un po’ di tempo. Ma quando saranno pronte saranno un valore aggiunto, perché sono giocatrici di ottimo livello»AZZURRA IN GRUPPO«Gallo è una ragazza che è cresciuta tantissimo e ha saputo porsi subito nel modo giusto, con un atteggiamento che le ha fatto guadagnare la stima del gruppo, e non era certo una cosa scontata. Lo dimostra in ogni allenamento, che affronta sempre al massimo: siamo contenti per lei, e anche per il fatto che situazioni del genere confermano una bella sinergia fra lo staff della Prima Squadra e quello delle giovanili. Si lavora bene con Mister Bruzzano e col suo gruppo, anche perché siamo tutti coscienti che il nostro obiettivo comune è il bene della Juve»