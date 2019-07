Barbara Bonansea, attaccante della Juventus Women, ha parlato a margine di un evento organizzato nella sua città natale, Bricherasio (TO). La giocatrice azzurra, ha detto la sua sulle ambizioni della Juventus nella prossima stagione, specialmente in Champions League, ​oltre che parlare del suo futuro.



LE PAROLE - "Ci saranno squadre forti che potremmo incontrare, ma bisogna aspettare i sorteggi. L'obiettivo, come abbiamo fatto nel Mondiale, è quello di riuscire a battere anche le squadre più forti, sulla carta. Io all'estero? Ora sto bene alla Juve, non c'è stata ancora occasione di guardare fuori dall'Italia. Andare all'estero non riguarda solo il calcio, è un'esperienza di vita".