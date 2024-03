LaWomen è al lavoro alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Se il primo nome sulla lista sembra essere quello di Suzanne, come vi abbiamo raccontato ieri ( QUI ) non è certamente l'unico. Al momento sono da escludersi allenatori dell'attuale Serie A femminile. Tuttavia alla dirigenza bianconera sarebbe gradito anche un profilo proveniente dal calcio maschile, visti i risultati ma soprattutto la ventata di positività e innovazione portata da Andreasulla panchina della Nazionale. La pista Bakker resta calda ma questo nuovo scenario non è da escludere.