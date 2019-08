La vittoria per 4 a 0 della Juventus Women di Rita Guarino contro lo Zurigo, dopo aver bissao il successo con il Lugano, garantisce alle bianconere la finale della Women's Cup. L'avversario per l'ultima partita della competizione, sarà il Paris Saint-Gemain, che Bonansea, Girelli e compagne affronteranno domani, 18 agosto. Le parigine sono reduci dalla schiacciante vittoria per 6 a 0 sul Milan.