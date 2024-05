Da"Jennifer Echegini (23 anni e 57 giorni oggi) ha segnato almeno una rete e servito almeno un assist in una singola partita di campionato per la prima volta in carriera in Serie A; inoltre, tra le giocatrici straniere di questo torneo, la nigeriana è stata la seconda più giovane a riuscirici dopo Zara Kramzar (1G+1A a 17 anni e 305 giorni contro il Napoli l’11 novembre scorso)".