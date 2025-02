Juventus Women-Napoli 1-1, le PAGELLE: Vangsgaard da matita rossa. Cantore dipendenza che non basta.

Getty Images



Juventus Women-Napoli, le pagelle

La Juventus Women ospita a Biella il Napoli Femminile di David Sassarini, sfida che si conclude per 1-1. A Cantore ha risposto Andrup. Queste le nostre pagelle:torna titolare dopo il riposo di Coppa in cui ha giocato Proulx. Brava nella respinta sulla conclusione di Kullashi, sulla rete di Andrup non può fare molto.solida e con personalità da vendere. Lo si vede nel primo tempo quando si invola in solitaria sulla corsia, poi si divora Banusic in chiusura.- con l'uscita sbagliata su Kullashi nel primo tempo fa sobbalzare tutti dai seggiolini. Poi si rimette a posto e torna in ordine.

chiude come un muro Kullashi nel primo tempo, poi però si fa tagliare alle spalle con troppa facilità da Andrup per il pareggio azzurro.in crescita rispetto alle precedenti prestazioni decisamente opache. Sbaglia qualcosa di troppo sotto porta.S.V.ancora in calo, duella con Di Giammarino, poi si fa saltare con una facilità estrema da Kullashi per il pareggio azzurro.meglio delle prestazioni precedenti. Qualche bella incursione e qualche buon recupero. Certo è che la mancanza di una certa Arianna Caruso si sente.non aiuta la manovra.- come già detto, meglio da esterno di centrocampo che da braccetto. Propositiva e con personalità nel motivare le compagne. Segnali incoraggianti.una Juventus Cantore-dipendente. Lei c'è, anche oggi ma non basta.sbaglia un'occasione apparentemente semplice (per quelli che sono i suoi standard). Combatte ma non basta.perde palla quando proprio non deve con una leggerezza che paga cara.il cross per Cantore arriva da lei ed è quello che serve. Se solo passasse un po' di più quella palla...doveva essere un incidente di percorso la partita contro la Lazio, oggi però la sua Juventus non sembra avere atteggiamento e grinta giusti, neanche contro questo Napoli...





