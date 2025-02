Juventus Women-Napoli 1-1: a Cantore risponde Andrup

AFP via Getty Images



Juventus Women-Napoli Femminile, la cronaca

82' CAMBIO JUVE, esce Krumbiegel ed entra Beccari

82' CAMBIO NAPOLI, fuori Kullashi dentro Moretti

75' GOAL NAPOLI, Andrup si trova in buona posizione e calcia

71' CAMBI JUVENTUS, entrano Vangsgaard e Brighton ed escono Girelli e Bennison

69' occasione d'oro con la progressione di Cantore che serve Girelli che impatta di prima, bravissima Bacic in chiusura

66' annullato un goal alla Juventus, Bennison aveva appoggiato in porta ma pare che il pallone fosse uscito prima sul fondo

61' cambi Napoli, esce Di Giammarino ed entra Sciabica esce Sandvej ed entra Sliskovic

53' infortunio Michela Giordano che lascia il campo molto dolorante dopo un brutto movimento in occasione del goal di Cantore, al suo posto entra Erika Santoro

53' GOAL JUVENTUS, progressione di Bonansea sulla corsia e cross in mezzo, escono tutti vuoto anche Bacic ma il pallone arriva sui piedi di Cantore che appoggia in porta

49' occasione per Krumbiegel che calcia sui cartelloni pubblicitari

46' via alla ripresa

45'+1' INTERVALLO, squadre in parità a reti inviolate

42' grande palla di Krumbiegel per la corsa di Bonansea, ripartenza tre contro due ma la numero 11 prova ad andare in solitaria e si infrange sul muro azzurro, Pettenuzzo mette in angolo

39' pericoloso il Napoli con Kullashi che approfitta dell'errore in uscita di Rosucci e calcia, vola PPM, palla in angolo

30' Krumbiegel in azione personale lascia partire una conclusione potente con il mancino, vola Bacic e mette in angolo

17' palo di Bennison che calcia bene ma colpisce in pieno il legno

13' conclusione insidiosa di Muth del Napoli, alta di un soffio

2' primo calcio d'angolo della sfida è per la Juventus, dalla bandierina Schatzer e Bennison

calcio d'inizio, il primo pallone lo gira Girelli

Juventus Women-Napoli Femminile, le formazioni ufficiali

Juventus Women

Peyraud-Magnin

Lenzini

Rosucci

Harviken

Krumbiegel

Schatzer

Bennison

Boattin

Cantore

Girelli

Bonansea

All. Canzi



Napoli Femminile

Bacic

Lundorf

Sandvej

Pettenuzzo

Giordano

Bellucci

Muth

Di Giammarino

Andrup

Kullashi

Banusic

All. Sassarini

A Sofia Cantore risponde Klara Lena Andrup e Juventus Women-Napoli Femminile finisce per 1-1. Le bianconere che dovevano riscattare la sconfitta di questa settimana in Coppa Italia ma non riescono a pieno. A Biella finisce 1-1.





