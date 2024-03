Il tecnico della Juventus Women Joeha parlato così ai canali ufficiali bianconeri dopo la sconfitta rimediata per mano della Fiorentina:"I nostri avversari oggi hanno dimostrato più aggressività e hanno giocato meglio di noi, dunque penso che il risultato di 1-0 sia giusto. Oggi siamo mancati dal punto di vista tecnico, abbiamo sbagliato le cose più elementari, ma siamo già proiettati alla gara di ritorno. Non so determinare chi sia la più forte tra noi, la Roma e la Fiorentina, ma la classifica parla chiaro. Spesso abbiamo vinto partite in cui abbiamo sofferto e altre invece abbiamo perso dopo aver dominato novanta minuti"."L’impianto è all’avanguardia e rappresenta sicuramente una base su cui tutto il calcio femminile deve appoggiarsi. Le calciatrici sono professioniste di alto livello e meritano di giocare in strutture all’altezza, questa dev’essere la normalità"."La Juve non scende in campo solo per partecipare, ma pensiamo sempre a vincere, anche nelle partite di allenamento. Vogliamo stare al top, siamo le detentrici della Coppa Italia e faremo di tutto per rivincerla anche quest’anno".