Una bella vittoria per 5-0 della Juventus Women ai danni del Como Women allo stadio Lamarmora Pozzo di Biella. Il tecnico bianconero Joeha parlato in conferenza stampa al termine della gara. Queste le sue parole:"Bisogna dare fiducia a tutta la squadra, a tutte le giocatrici che fanno il meglio in settimana. Siamo fortunati ad avere una rosa abbastanza equilibrata, l'approccio delle partite sono sempre scelte tecniche di approccio della gara. Abbiamo visto una Juve vicino ai miei principi di gioco e metodologia di lavoro, spero che possiamo trovare questa continuità nelle gare. Abbiamo visto troppi alti e bassi in partita"."L'ha detto anche Girelli, abbiamo deciso di prendere partita per partita, fare il meglio possibile dopo ogni allenamento, tenere i libelli alti. Mi dispiace che siamo arrivati a questo punto, le ragazze si sono sempre impegnate, non posso dire nulla. Per me è stata una situazione di continuità di trovare il nostro livello e rimanere lì, siamo motivati, c'è tanto da fare e da giocare. Se stasera è la base state attenti"."Gara dopo gara, giorno dopo giorno. Gli obiettivi sono questi, ogni gara. Non c'entra Coppa Italia o campionato, vogliamo combattere in ogni competizione, valutiamo gara dopo gara. Io ci credo ancora, matematicamente possiamo farcela, ci sono tante gare da fare quindi perchè non crederci".