L'allenatore della Juventus Women Joeha parlato ai canali ufficiali della società bianconera verso la gara di domani contro il Como Women. Le sue parole:"Il Como Women cercherà a tutti i costi di portare a casa punti per provare a raggiungere il quinto posto in classifica, di conseguenza mi aspetto una gara non semplice. Sicuramente le nostre avversarie cercheranno di non offrirci troppi spazi quando difenderanno e proveranno a punirci in ripartenza. Dal canto nostro, penso che non dovremo focalizzarci sulle strategie delle nostre avversarie. È importante in queste ultime partite di regular season pensare al nostro gioco, indipendentemente dall'avversaria che incontreremo. Sarà importante perchè ci permetterà di acquisire più fiducia in vista del prosieguo della stagione"."Siamo soddisfatti per avere raggiunto la semifinale di Coppa Italia e lo siamo anche e soprattutto perchè abbiamo avuto la possibilità di dare minutaggio a tante ragazze che avevano trovato meno spazio nelle altre partite o in alcuni casi, soprattutto con le più giovani, che non avevano ancora esordito in Prima Squadra. Sicuramente il risultato maturato all'andata ci ha permesso anche di scendere in campo con la giusta tranquillità, provando situazioni di gioco provate in allenamento"."Contro la Sampdoria Berveglieri, Gallina e Pelgander hanno esordito con la Prima Squadra e noi non potremmo essere più felici. Quando ci sono queste opportunità io e il mio staff siamo felici di regalare delle giornate così a queste ragazze che si sono meritate questo spazio. Il nostro Settore Giovanile sta lavorando molto bene sotto tanti punti di vista, dalla ricerca allo sviluppo dei talenti. Queste partite sono il perfetto banco di prova per questi profili molto interessanti e lo stesso discorso vale anche per coloro che sono state convocate, ma non sono entrate in campo"."Cristiana, ancora una volta, ha dimostrato tutto il suo valore. Valore che dimostra in campo, ma anche fuori. È stata una scelta quella di inserirla gradualmente in campo in queste settimane perchè il rientro dall'infortunio non è stato semplicissimo per lei, di conseguenza abbiamo cercato di permetterle di rientrare con calma a pieno regime. In questa settimana posso dire che l'ho vista molto bene, anche in allenamento, e questa è una bellissima notizia per tutti".