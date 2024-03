Joe, tecnico della Juventus Women, parla così alla vigilia del prossimo impegno delle bianconere."È una fase molto positiva sull’aspetto del gioco. Siamo in una buona condizione, la squadra sta giocando con maturità e positività. Spero di continuare così. Attacco? Sono dati importanti, che fanno vedere il valore di tutta la squadra. Sono dati che arrivano dal nostro gioco, sempre propositivo. È difficile dire che gara sarà perché abbiamo visto due Fiorentina diverse contro di noi. Quindi dobbiamo pensare solo a noi ed essere pronti.Ormai siamo abituati alle pause Nazionali, il focus è solo sulla partita ed è sempre una situazione mentale. Gama? Non solo come giocatrice, è una persona che ha lottato tantissimo per portare avanti il calcio femminile. Farà ancora cose molto importanti per il calcio italiano. Gli auguro il meglio".