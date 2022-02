Joe Montemurro, ai microfoni di Juventus Tv, ha presentato il match di Coppa Italia che vedrà le Juventus Women impegnate domani. In palio le semifinali. "All'andata abbiamo creato poco e per noi non è normale. Dobbiamo tenere il gioco a un certo livello, per noi è importante, oltre che trovare la fiducia e coraggio nella giocata. A Verona ho visto tanta positività da questo punto di vista".



GRUPPO AL COMPLETO - "Per la prima volta dopo un po' di tempo, ha affermato Montemurro, ho tutto il gruppo a disposizione. Mi fa piacere anche per loro perché possono stare insieme. Il loro atteggiamento in allenamento è sempre positivo, hanno voglia di imparare per fare sempre meglio e tenere alta l'intensità. Il ritorno di Sembrant? Linda è una grande giocatrice e averla nello spogliatoio attorno al gruppo è importante. È una leader con qualità e con l’esperienza importante per il nostro modo di giocare".