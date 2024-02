Le parole di Joea Juventus.com:IL MOMENTO - Il gruppo che bisogna applaudire, perchè il gruppo si è unito e c’è stato questo piccolo momento negativo e poi loro si sono capite e si sono allenate e bene e hanno approcciato bene e ha dimostrato in campo con questi due risultati, tutte hanno iniziato bene questo piccolo blocco. Dopo la partita con il Como con il gruppo ci siamo messi in testa già la sfida contro l’Inter che è una squadra molto forte. Portare il lavoro in campo, crescere piano piano, una partita alla volta.PELGANDER - Elsa è proprio l’esempio degli ultimi di 18 mesi della crescita della squadra. Cresciamo come gruppo, staff e livello di calcio femminile. Lei ha grandi qualità, ha fatto campionati importanti in prima squadra e si è inserita bene. Lei fa parte di questa crescita della Juve negli ultimi 18 mesi e che servirà per i prossimi mesi.CONTRO L'INTER - Sono tutti test diversi, l’Inter è una squadra forte con giocatrici molto impotanti. Questo è un piccolo derby per noi e sarà molto importante l’approccio e dovremmo essere preparati in ogni momento