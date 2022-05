1







di Miriana Cardinale, inviata a Vinovo

Trionfa la Juventus Women sul Milan e conquista la finale di Coppa Italia. Le bianconere sfidano il Milan forti della vittoria per 6-1 della gara di andata. Joe Montemurro però non potrà contare su Lina Hurtig, Cristiana Girelli, Pauline Peyraug-Magnin e Sofie Pedersen, tutte quante ancora positive al Covid-19.



IL TABELLINO

Marcatrici: 8' Thomas (M), 49' Bergamaschi (M), 52' Staskova (J), 57' Bergamaschi (M), 67' Staskova (J), 77' Bonansea (J), 80' Caruso (J), 85' Boattin (J)



JUVENTUS WOMEN: Aprile; Lundorf (65' Hyyrynen), Lenzini, Sembrant (85' Panzeri), Boattin; Caruso, Rosucci (75' Zamanian), Grosso; Bonfantini (85' Arcangeli), Staskova, Nilden (65' Bonansea).

A disposizione: Forcinella, Hyyrynen, Gama, Panzeri, Cernoia, Zamanian, Bonansea, Arcangeli, Beccari



AC MILAN: Babb, Arnadottir, Fusetti, Tucceri Cimini, Agard, Guargni, Bergamaschi, Adami, Boureille, Piemonte, Thomas.

A disposizione: Giuliani, Cazznioli, Andersen, Kirschstein, Selimhodzic, Stapelfeldt, Longo, Miotto, Cortesi



Arbitro: Michele Delrio di Reggio Emilia

Ammonite: Tucceri (M)

Espulsa Tucceri (M)

90' - Triplice fischio e bianconere in finale



85'- A segno Boattin



80'- Caruso sul dischetto spiazza Babb



79' - Espulsa Tucceri per un fallo su Bonfantini in area



77' - Gran gol della Juventus con un destro a giro di Barbara Bonansea



75' - In campo anche Zamanian per Rosucci



67' - RADDOPPIA LA JUVENTUS con Staskova



65'- Cambia la Juve entrano Hyyrynen e Bonansea per Lundorf e Nilden



57'- Ancora l'asse Piemonte-Bergamaschi che porta a segno la numero 7



55'- A segno Caruso ma è annullato per fuorigioco



52' - Accorcia le distanze la Juve con il tiro di Caruso, sulla respinta di Babb arriva Staskova per il tap-in vincente



49' - Raddoppia il Milan con Bergamaschi servita in profondità da Piemonte, a tu per tu con Aprile non sbaglia



46' - Ricomincia la gara a Vinovo



45'- Finisce il primo tempo della gara



32' - Punizione per la Juve dal limite, calcia Boattin ma è facile preda di Babb



25' - Angolo di Caruso, tutti a vuoto, non ci arriva per un soffio Rosucci



14' - Thomas supera Boattin in velocità ma si fa anticipare da Aprile



12' - Incomprensione tra Fusetti e Babb che poteva favorire Staskova ma si fa fermare sulla linea da una chiusura difensiva



8'- Thomas si invola a tu per tu con Aprile e la supera con un pallonetto, vantaggio Milan



5'- Primo squillo del Milan con la conclusione dal limite di Bergamaschi che si conclude al lato



1'- Inizia la gara a Vinovo