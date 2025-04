Getty Images



Juventus Women-Milan, le pagelle

La Juventus Women vince lo Scudetto, le bianconere campionesse d'Italia grazie alla vittoria contro il Milan per due a zero con la doppietta di Cristiana Girelli. Le pagelle:- attenta quando chiamata in causa ma il Milan non si rende mai effettivamente pericoloso.- di testa nega la gioia del goal a Ijeh, chiusura provvidenziale. Altra prestazione sontuosa. In avanti arrembante ancora una volta.torna titolare e lo fa salendo in cattedra con la personalità che l'ha sempre contraddistinta. Una scivoltata incredibile.

incerta, si fa saltare dal pallone e si prende un rischio. Non la migliore delle sue prestazioni ma è efficace.tenere Dompig non è compito semplice, ma avete visto come lo ha fatto oggi Lindsey? Sembra sia il suo ruolo eppure no, non lo è. Si è adattata alla perfezione.corsa, fiato e si prende un rischio su Dompig.ha tante occasioni di arrivare al goal ma ancora le manca. Smista palloni in mezzo al campo ma è poco precisa.un ingresso frizzante.parte un po' nell'ombra, poi avvia il suo personalissimo duello con Cernoia.si è ambientata bene in mezzo al campo. Fisicità e buoni inserimenti.la sua chiusura su Renzotti è esattamente la definizione di: "fino alla fine". Non molla un centimetro, né in difesa né in attacco. È tornata e si vede. Inoltre corona un sogno: vince lo Scudetto con la fascia da capitana al braccio.non brillantissima, ma è stanca, stremata chiede il cambio. Quando cambia passo però non ha eguali.come un motore diesel, parte con il freno tirato ma quando sale in cattedra non ha eguali. Anche questa volta fa ammattire Sorelli. Due goal e il tricolore sul petto, cos'altro?S.V.oggi la parola Scudetto si può pronunciare ed è grazie a lui. Dopo due anni lo Scudetto torna a Torino. Si infuria anche sul 2-0 e a Scudetto ormai ipotecato, è esattamente l'immagine della sua filosofia che si è vista dal giorno uno.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui