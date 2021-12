Poco più di due ore al calcio d'inizio die su Juventus.com ecco una serie di interessanti statistiche riguardo al match. A partire da un record che le bianconere possono eguagliare, quello di 35 partite consecutive a segno in Serie A (come la Fiorentina tra 2016 e 2017). Ma di fronte ci sarà un Milan capace di non subire gol in sei delle sette trasferte giocate in campionato da inizio maggio. Rossonere reduci dalla sconfitta nel derby e mai sconfitte due volte di fila.Altri due dati contrastanti che vedono protagoniste le due squadre: se la Juventus è la formazione che ha segnato già 13 gol nell'ultima mezz'ora di gioco - almeno cinque in più di chiunque altro - il Milan è quella che ne ha subite meno (appena una, proprio come la Juve) nello stesso frangente. Sarà uno scontro anche tra le due bomber: Valentina Giacinti e Cristiana Girelli, che da quando militano nei loro attuali club sono le giocatrici che hanno segnato più gol in Serie A: 55 la prima, 56 la seconda.