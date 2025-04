AFP via Getty Images



Juventus Women-Milan, la cronaca

INTERVALLO

46' GOAL JUVENTUS, Girelli dagli undici metri spiazza Fedele

45' fallo di Sorelli su Girelli, l'arbitro indica il dischetto

42' super occasione Milan, conclusione a botta sicura di Ijeh parata di testa da Kullberg

27' ci prova anche Cantore, palla di pochissimo alta

26' calcia dal limite Emma Kullberg, parata a terra di Fedele

24' conclusione di Boattin con il destro alta di poco

23' Brighton ruba palla a centrocampo poi prova la conclusione, altissima

21' azione in profondità di Dompig che al momento del cross viene chiusa in scivolata da Calligaris

16' prima occasione Milan, Ijeh crossa per Renzotti, chiude Harviken

calcio d'inizio, il primo pallone lo gira la Juventus con Girelli

Juventus Women-Milan, le formazioni ufficiali

Juventus Women

Peyraud-Magnin

Kullberg

Harviken

Schatzer

Cantore

Girelli

Boattin

Godo

Thomas

Calligaris

Brighton



Milan

Fedele

Koivisto

Cernoia

Sorelli

Mascarello

Renzotti

Ijeh

Soffia

Piga

Arrigoni

Dompig



Juventus Women-Milan, dove vedere la sfida

Una sfida fondamentale, quella che attende quest oggi la Juventus Women allo stadio Lamarmora Pozzo di Biella. Le bianconere infatti con una vittoria sul Milan di Suzanne Bakker diventeranno aritmeticamente campionesse d'Italia. La Juventus tornerà in campo dopo la vittoria di una settimana fa contro la Roma di Alessandro Spugna al Tre Fontane. In panchina torna anche Barbara Bonansea.La gara di campionato di Serie A femminile è visibile su Rai Sport canale 58 del digitale terrestre. Oppure in streaming su Rai Play e su Dazn.





