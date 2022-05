di Miriana Cardinale, inviata a Vinovo

Trionfa la Juventus Women e si conquista la finale di Coppa Italia. Una grande prova delle bianconere che dallo svantaggio di 3-1 hanno ribaltato il risultato. Questi i nostri voti:



APRILE 5,5 - Sbaglia in uscita sul primo gol del Milan. Poi si fa perdonare con dei buoni interventi in uscita.



LUNDORF 5 - Non entra mai in partita, un solo guizzo in velocità. Dal 65' Hyyrynen 6 entra e mantiene l'equilibrio della squadra



LENZINI 6,5 - Buona prestazione, Piemonte non è avversaria facile.



SEMBRANT 5,5 - In occasione del primo gol di Thomas se la lascia scappare. Poi recupera l'attenzione e non sbaglia. Dal 85' Panzeri S.V.



BOATTIN 6,5 - Ancora una grande prestazione conclusa con la fascia da capitano al braccio. Sulla corsia sinistra è una spina nel fianco. Segna anche nel finale.



ROSUCCI 5,5 - Non impeccabile, perde qualche pallone di troppo. Brava in un'occasione in copertura su Adami al limite dell'area.



CARUSO 7,5 - Non si può nemmeno dire che le manchi solo il gol. Impeccabile negli inserimenti, sul dischetto glaciale. La migliore.



GROSSO 6 - Lavora tra le linee. Si perde qualche pallone di troppo in mezzo al campo ma se la cava.



BONFANTINI 6,5 - Luci e ombre. Brava a farsi abbattere da Tucceri in occasione del rigore provocato. Dal 85' Arcangeli S.V.



STASKOVA 7 - Un inizio in sordina ma poi segna una doppietta. Lavora tanto spalle alla porta, sostituire Girelli non è compito facile.



NILDEN 6 - Non particolarmente incisiva, nel complesso sufficiente. Dal 65' Bonansea 7 entra e rivitalizza l'attacco. Il gol è meraviglioso



All. Montemurro 7,5 - Una finale di Coppa Italia conquistata e il risultato ribaltato. Una grande prova di carattere delle sue.