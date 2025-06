Juventus Women, Michela Cambiaghi è la prescelta per l'attacco: l'ostacolo si chiama Inter e Vangsgaard...

Getty Images



Juventus Women, Michela Cambiaghi nel mirino?

Amalie Vangsgaard all'Inter?



Cambiaghi alla Juventus, le prossime mosse

Lalavora senza sosta per sostituire Sofia. L'attaccante classe 1999 come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane infatti è ormai promessa sposa del Washington Spirit con il club americano che pagherà la clausola rescissoria alla Juventus che quindi deve accettare e muoversi subito sul mercato alla ricerca di una sostituta per Sofia. Sostituta che potrebbe rispondere al nome di MichelaL'attaccante classe 1996 è legata all'Inter con un contratto fino al 2026, per questo la dirigenza bianconera non è disposta ad offrire ai nerazzurri una cifra superiore ad 80/90 mila euro. I nerazzurri dal canto loro avrebbero voluto delle contropartite: le prime richieste come appreso dalla nostra redazione sono state Chiara Beccari e Martina Lenzini ma entrambe sono ritenute assolutamente incedibili dalla Juventus. Il giusto compromesso però poteva essere rappresentato da Amalie Vangsgaard.L'attaccante danese arrivata la scorsa estate dopo un avvio super con cui aveva stupito tutti, lo stesso Canzi aveva dichiarato dopo la prima amichevole in Valle D'Aosta che fosse baciata dalla polvere di Obelix. Poi il lento calo, qualche errore di troppo e la discesa nelle gerarchie bianconere al punto da non essere ritenuta incedibile. Amalie però ha scelto di rimanere alla Juventus per dimostrare il suo vero valore e quindi idea di scambio per Cambiaghi naufragata.Nelle prossime ore la Juventus Women quindi presenterà all'Inter una nuova offerta, di natura economica, per riuscire a strappare il cartellino di Cambiaghi. Da capire quale sarà la risposta del club nerazzurro questa volta. Su Michela però la dirigenza bianconera sembra puntare decisamente forte.





