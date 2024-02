Ilsi è ufficialmente chiuso ieri sera alle 20 anche per quanto riguarda la Serie A Femminile. Laha piazzato però una cessione nell'ultimo giorno di mercato. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione infatti la centrocampista classe 2001 Melissasi trasferirà in prestito allafino al termine della stagione attuale. Bellucci in estate aveva completato il suo Erasmus dopo il prestito al Sassuolo e sembrava pronta a restare in pianta stabile agli ordini di Joe Montemurro. Nella prima metà di stagione però ha trovato poco spazio, si è quindi optato per un prestito di sei mesi agli ordini di Sebastian De La Fuente nella Fiorentina. Manca solo l'ufficialità anche se il mercato è ormai chiuso.