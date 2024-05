Ve lo avevamo anticipato ( QUI ) che il prossimo allenatore dellaWomen, per la prossima stagione, sarebbe stato Max. Uscito dai playoff con il suo Pontedera ha rescisso il contratto che lo legava al club fino al 2026 per scegliere un nuovo progetto: la Juventus Women. Con cui si legherà fino al 2026, ma ancora non è arrivata l'ufficialità. L'ex allenatore del Pontedera però nella giornata di oggi è presente aallo stadio Lamarmora Pozzo, in tribuna, per assistere all'ultima sfida casalinga delle bianconere ora allenate dal duo Beruatto-Zappella. Di seguito la foto che ritrae Max Canzi in tribuna oggi.