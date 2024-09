Il tecnico della Juventus Women Maxha parlato ai microfoni della Juventus prima della sfida contro la Lazio. Le sue parole:"C’era un clima diverso dalle solite partite, anche perché hai la percezione di non poter sbagliare, di pagare ogni errore. Soprattutto partendo così sfavoriti, in un contesto del genere la soddisfazione è ancora più grande. La grande gratificazione è stata la prestazione delle ragazze, al di là del risultato. Avevo chiesto loro di giocare da squadra e hanno difeso e attaccato compatte. Sono pienamente soddisfatto di quello che hanno fatto, chiaramente siamo consapevoli di aver fatto solo una parte del lavoro per il passaggio del turno. Abbiamo fatto un’ottima gara ma prima di definirla impresa dobbiamo aspettare la sfida di ritorno, sicuramente vincere aiuta a vincere quindi noi adesso andiamo in campo concentrati e focalizzati su questa partita difficile e complicata in campionato"."Ieri abbiamo cercato di recuperare energie e cominciato a preparare la partita con la Lazio. È un breve intervallo di tempo, non è facile ma abbiamo dei princìpi di gioco in entrambe le fasi che ci aiutano. L’analisi della squadra avversaria l’abbiamo fatta in maniera molto approfondita. Siamo pronti, abbiamo preparato bene l’incontro di domani"."È una squadra che è riduttivo definire neopromossa. Ha cambiato tanto ma ha mantenuto la stessa struttura tecnica, quindi ha il vantaggio importante di avere una linea di continuità con lo stesso allenatore. E in più ha preso giocatrici di categoria, una su tutte Piemonte che gioca in nazionale e arriva da un campionato importante. Sicuramente ha delle individualità ma è anche una squadra molto organizzata, con un tecnico di grande esperienza quale è Gianluca Grassadonia. È una squadra tosta, sicuramente dovremo fare la nostra miglior prestazione per portare a casa la vittoria".- "Tendo spesso a focalizzarmi su quello che va fatto e non su quello che non va fatto. Dobbiamo giocare questo match come fosse quello più importante del mondo per noi. Il nostro orizzonte è la Lazio domani, il nostro universo è quello: andare a giocare per vincere sapendo che tipo di avversario incontriamo. Però come dico sempre la prestazione va fatta: in questo momento per noi, quella di domani, è la partita più importante del mondo".