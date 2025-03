Juventus Women, Max Canzi: 'Non mi è piaciuto il primo tempo. Con Cantore mi arrabbio per un motivo'

Getty Images



Milan-Juventus Women, parla Canzi

Il tecnico della Juventus Women Max Canzi ha parlato in zona mista al termine della sfida contro il Milan. Le sue parole:"Non mi è piaciuto il primo tempo, siamo andati piano. Non siamo stati la Juventus che sappiamo e dobbiamo essere. Nel secondo tempo è cambiato l'atteggiamento dopoché ci siamo guardati negli occhi in spogliatoio e ci siamo detti che non eravamo noi, le ragazze erano d'accordo. Mi porto a casa il risultato che va bene anche se sarebbe stato bello portare a casa due punti in più... Eravamo lì. Non dico che il gol sia stato casuale. Non è giusto dire che i nostri gol sono belli e quelli degli altri sono casuali. Però abbiamo un punto in più rispetto a domenica scorsa con una partita in meno. Mancano poche partite quindi va bene così".

"Sta giocando tanto tutte le partite a botta di 90 minuti ogni tre giorni. Ha fatto un'ottima partita con tanta quantità e ottima qualità. Non posso che essere molto contento"."Loro sono giovani e stanno migliorando molto con un grande lavoro. Stanno crescendo. La partita è stata diversa perché il Milan in questa fase è sgombro mentalmente e ha solo da giocare bene. Male che vada arrivano quinti. Possono permettersi di giocare con grande serenità che è la cosa ideale per una squadra così giovane. Per noi è diverso, ogni punto è fondamentale. Poi di diverso c'è il campo che in quella partita ci aveva chiaramente avvantaggiati perché noi abbiamo grande forza fisica. Oggi è stata una partita più bella da vedere e in quella gara abbiamo fatto goal ogni volta che abbiamo attaccato. E' stata una partita un po' più vera"."Cosa penso quando vedo quelle giocate? È il contrario: quando lei, con la forza fisica che ha e lo strappo che ha, non attacca la profondità mi arrabbio. Dovrebbe fare solo questo. È talmente forte quando strappa che è un peccato che a volte non lo faccia. Ma è ancora una giocatrice molto giovane che ha ancora margini. Se è quello che le ho detto quando è uscita? Sì".