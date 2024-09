Il tecnico della Juventus Women Maxha parlato in seguito alla sfida contro il PSG vinta per 2-1 dalle bianconere. Le parole:“Ho a disposizione un gruppo di ragazze che hanno esperienza ed intelligenza che non c’era la necessità di spiegare loro che la sfida non era finita. Avevo solo detto che avremmo avuto i primi minuti di grandissima pressione poi in realtà l’abbiamo fatta noi la pressione all’inizio quindi è andata meglio di quanto ci aspettassimo. Abbiamo fatto noi la seconda partita perfetta”.“non lo so. Una cosa mi sento di dirla: non viviamo la qualificazione come un punto di arrivo ma sarà un punto di partenza perchè ora abbiamo la consapevolezza di potercela giocare con chiunque quindi ci divertiremo”.“Credo che sia giusto dare il merito alle ragazze nostre, avevo chiesto una partita buona e una perfetta ma non sapevo in quale ordine, loro ne hanno fatte due perfette. Mi piace pensare che il PSG abbia fatto una partita diversa per merito nostro, le abbiamo chiuse sulle fonti di gioco, le abbiamo aggredite per 96 minuti con una forza fisica da parte delle nostre di grande livello abbinata allo spirito di sacrificio, mi piace pensare che se hanno fatto cosi bene è anche merito delle ragazze”.“Noi lavoriamo tanto sulla fase difensiva, abbiamo preso tanti goal in due partite, una era un’amichevole poi abbiamo preso dei goal a Sassuolo e con il Como, ci sta. Non dobbiamo dimenticarci che incontriamo avversari con qualità e organizzazione, non siamo dei pazzi, proponiamo un gioco offensivo perchè li ci portano le caratteristiche delle ragazze e loro lo sanno. Ci saranno momenti in cui prenderemo più goal altri meno, ma non ero particolarmente preoccupato per questa cosa”.