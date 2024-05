Juventus Women, interesse concreto per Max Canzi

LaWomen prosegue i casting per decretare quello che sarà l'allenatore della prossima stagione. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione un nome molto caldo è quello di Max, attuale allenatore delrecentemente eliminato dai playoff di Lega Pro. Non ha esperienza nel calcio femminile, è vero, ma è un profilo di grande esperienza nel mondo del calcio maschile.Il tecnico è stato il vice di Mario Beretta in Serie A e B sulla panchina del Siena, Lecce, Torino, Brescia, Cesena e Latina, oltre ad un'esperienza in Grecia. Canzi però è legato al Pontedera fino al 2026, se la Juventus riuscirà a liberarlo potrebbe essere proprio lui il nuovo tecnico sulla panchina della Juventus Women per la prossima stagione.