Juventus Women, UFFICIALE il primo contratto da professionista per Martina Cocino

Da Juventus.com, il comunicato sul primo contratto da professionista per Martina Cocino con la Juventus Women.'La Juventus Women continua a guardare al futuro e a valorizzare i talenti della Primavera: Martina Cocino ha firmato con la squadra bianconera il primo contratto da professionista della sua carriera con scadenza fissata al 30 giugno 2027.Convocata per la prima volta nel settembre 2023 per la sfida in trasferta contro il Pomigliano della Prima Squadra, Cocino è stata aggregata più volte al gruppo anche in questa stagione, scendendo in campo nelle amichevoli contro il Servette lo scorso agosto e da titolare nella sfida con il Marsiglia che ha aperto il 2025 della Juventus Women.

Difensore classe 2006, Cocino è una delle protagoniste della grande stagione che sta disputando la Primavera bianconera - ancora imbattuta in campionato, a conferma dell’ottimo lavoro svolto dal settore giovanile.E ora per lei un’altra grande soddisfazione: congratulazioni Martina!'