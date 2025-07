Juventus Women, Marta Zamboni ai saluti: dove andrà

Juventus Women, il saluto di Zamboni

Questa mattina il post su Instagram della ormai ex numero 10 della Juventus Women Primavera Marta Zamboni ha salutato la Vecchia Signora. Queste le sue parole:

"Cara Juventus,

le parole, in questo momento, sembrano non voler uscire.

Sono arrivata qui che ero ancora una bambina, e ora mi ritrovo a salutarti da ormai adulta, con il cuore pieno di ricordi, emozioni e sogni.

In questi sette lunghi anni sei stata casa. Mi hai fatto ridere, piangere, ma soprattutto emozionare.

Mi hai insegnato cosa significhi lottare per una vittoria sofferta, ma anche rialzarmi dopo una sconfitta che bruciava di ingiustizia.

Mi hai formata, giorno dopo giorno, non solo come calciatrice, ma anche come persona.

Porto con me un profondo senso di gratitudine per tutto quello che mi hai dato e per le persone straordinarie che ho incontrato lungo questo cammino.

Compagne che sono diventate amiche, sorelle, una seconda famiglia. E questo, forse, è il regalo più bello che potessi ricevere.

Un grazie speciale a Carola Coppo

, che c’è stata nel momento più difficile per me e mi ha concesso il Be real tanto desiderato.

Un “sergente” che in questi anni ha imparato a volerci bene, a sostenerci e a darci una sgridata quando era il momento.

Ora è il momento di voltare pagina, di affrontare nuove sfide, entrare nel mondo delle grandi e dimostrare tutto ciò che ho imparato.

Un semplice “grazie” non sarà mai abbastanza per racchiudere tutto ciò che sono stati questi anni.

Come disse Zinedine Zidane “quando sei della juve lo sei per sempre”.

Dove andrà Marta Zamboni?

La giocatrice sembra molto vicina al trasferimento in prestito per la prossima stagione al Cesena, nel campionato di Serie B.