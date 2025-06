Getty Images

Juventus Women, presa una decisione: dove giocherà Sobal la prossima stagione

Miriana Cardinale

2 ore fa



Magdalena Sobal stata capocannoniere dell’ultimo campionato di Serie B col Brescia ma il suo futuro non sarà in Serie A femminile. Come appreso dalla nostra redazione l’attaccante polacca classe 2004 è destinata nuovamente ad un prestito, anche questa volta oneroso, sempre dalla Juventus Women che la prese un’estate fa dal Pogon Tczew.



La talentosa attaccante giocherà la prossima stagione in Svizzera al Servette, uno dei club coinvolti e presenti nell’ultimo networking Day dove la Juventus ha presentato i giovani talenti a potenziali club interessati. L'accordo dovrebbe essere chiuso.