LaWomen nella gara di oggi alle 14.30 contro il Sassuolo dovrà rinunciare a Maelle. La giocatrice francese infatti nel corso della seduta di allenamento di martedì a Vinovo ha rimediato unaLa sua prognosi al momento è da valutare, ci saranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane. Certamente però oggi non è a disposizione della Juventus Women. Garbino nell'ultima gara di Serie A, quella contro la Roma di lunedì al Tre Fontane, era rimasta in tribuna per il numero di straniere in distinta.