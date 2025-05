Juventus Women, lungo messaggio di Alisha Lehmann: 'Siamo una cosa sola' FOTO

2024 Chris Ricco



Juventus Women, il messaggio di Alisha Lehmann per lo scudetto

Laha festeggiato davanti ai tifosi bianconeri la vittoria dello scudetto. Un traguardo festeggiato molto anche dache sui social ha scritto un lungo post dove ripercorre la prima stagione passata a Torino."Alla mia squadra: sono così orgoglioso di ogni singola giocatrice, delle personalità che abbiamo e di tutto il lavoro che abbiamo messo in allenamento e in partita. Siamo cresciuti come squadra e abbiamo vinto come squadra. Abbiamo giocatrici incredibili e giochiamo sempre l'una per l'altra Essere parte di questo fantastico viaggio e di questa squadra è semplicemente una sensazione fantastica, siamo una cosa sola. Siamo la JUVENTUS, siamo GIOVANI e siamo INSIEME. FINO ALLA FINE TUTTI INSIEME. Ora concentriamoci sulla finale di Coppa il prossimo fine settimana, insieme realizziamo i sogni.