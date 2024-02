Lisa, terzino della Juventus Women oggi autrice di una rete, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro il Como Women. Queste le sue parole:"Questo gol sembrava non volesse mai arrivare, una liberazione. Ero felice per i tre punti, so che non sto passando un periodo fantastico, sono meno lucida dei miei standard, sono la prima a rendermene conto, sto lavorando per recuperare questo. Posso solo continuare a lavorare e migliorare, il gol è una liberazione, so che non conta sulla prestazione ma è uno stimolo in più per continuare a lavorare e trovare la condizione giusta"."Attacco meno penso per la mia condizione, non mi era mai capitato di essere sotto tono per così tante partite, non sono felice di questo. Penso sia una cosa mia, non mi era mai successo ma fa parte della crescita, sto cercando di lavorare per aiutare la squadra, mi fa arrabbiare il non aiutare al meglio la squadra, sono autocritica. Sto cercando di migliorare partita dopo partita"."Questi gol fanno bene, una vittoria larga fa sempre bene, è importante segnare, una vittoria importante. Guardiamo partita dopo partita e lotteremo su ogni pallone, cercheremo di vincerle tutte. Scendiamo sempre in campo per vincere, ora penseremo all'Inter mercoledì".