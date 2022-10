Amicizia e gemellaggio fuori dallo Stadium tra i tifosi del #OL e i tifosi della #JuventusWomen si scalda l’atmosfera, poche ore e sarà #JuveOL pic.twitter.com/FFCEzXddtt — ilbianconero (@ilbianconerocom) October 27, 2022

Momenti di grande sportività fuoriIl calcio d'inizio è in programma alle 18:45 ma prima c'è stato il tempo per un bel gesto tra i tifosi delle due squadre. Il gruppo della tifoseria bianconera "con la scritta "Amici per sempre". Lo striscione sarà presente dentro lo stadio in segno di gemellaggio e amicizia.