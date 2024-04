Il contratto che lega lae Linethè in scadenza al termine della stagione attuale. Al momento però sembra che le strade vadano verso. Da un lato la società bianconera non sembra convintissima di presentare un'offerta di rinnovo, complice la volontà di permettere a Chiara Beccari (destinata al rientro all'ombra della Mole) di poter crescere ed avere spazio in quel ruolo. Dall'altro lato la giocatrice ha parecchio mercato all'estero e sembra gradire un'esperienza in un campionato differente da quello italiano. Sembra essersi raffreddata quindi la pista che la accostava alla Roma. Proprio come sembra al momento difficile pensare ad un suo rinnovo. La nuova Juventus Women continua a prendere forma.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.