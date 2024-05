LaWomen non rinnoverà il contratto di Lineth, come già avevamo raccontato tempo fa. Le strade quindi dell'attaccante olandese arrivata dal Bayern Monaco e della Vecchia Signora sono destinate a separarsi al termine della stagione attuale. L'olandese si libererà a zero e piace sicuramente a molti club, italiani ed europei. Stando però a quanto appreso dalla nostra redazione la giocatrice sarebbe molto vicina al ritorno in Germania, questa volta non più al Bayern ma sembra abbia contatti molto avviati con il. Sembra quasi delineato quindi il futuro di Beerensteyn che non sarà più a tinte bianconere.