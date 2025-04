2024 Chris Ricco

Un simpatico scambio tra due protagoniste della Juventus Women, pubblicato sui canali social ufficiali del club, ha conquistato i tifosi e racconta molto dello spirito che anima il gruppo bianconero. Più che semplici parole, si tratta di uno spaccato autentico della complicità e dell’affetto che lega le calciatrici tra loro, e che rappresenta uno dei segreti dietro al recente trionfo con la conquista del sesto Scudetto.Le protagoniste del video sono Alisha Lehmann e Sofia Cantore, due giocatrici simbolo della stagione. In uno scambio spontaneo e pieno di sincerità, Lehmann dice:

“Lei sarà la miglior giocatrice del mondo un giorno, ma lei non lo pensa. Svegliati!”, rivolgendosi con affetto a Cantore.La risposta di Sofia non si fa attendere e colpisce per profondità e umanità:“E lei è la ragazza migliore che si possa incontrare. Perché in questo mondo c’è tanta gelosia e altro, ma lei è la migliore perché si preoccupa sempre per me e per la squadra”.Lehmann chiude con un semplice ma significativo:“Sempre, la squadra prima di tutto”.Un momento che mostra come, oltre al talento e alla tattica, sia proprio la forza del gruppo a fare la differenza. Alla Juventus Women si vince anche così: con il cuore.