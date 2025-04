Juventus Women, le parole di Canzi verso la Roma e il ringraziamento alla società

Getty Images

Da Juventus.com:La Juventus Women – dopo la sosta osservata per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali – è pronta per affrontare in trasferta la Roma nella prima gara del girone di ritorno di questa seconda fase della Serie A Femminile.La squadra di Massimiliano Canzi è attesa, dunque, dal match contro la formazione giallorossa, in programma domenica 13 aprile alle ore 11:30 al "Tre Fontane" di Roma.Nella consueta intervista della vigilia Massimiliano Canzi ha affrontato diversi temi, partendo dalle condizioni del gruppo.UNA PANORAMICA DI SQUADRA

«È chiaro che più hai giocatrici di alto livello in rosa più cresce il rischio di perderle per infortunio in Nazionale quando vengono convocate. Siamo dispiaciuti, ovviamente, perchè non potremo averle tutte a disposizione per la trasferta di Roma, ma siamo consapevoli che questi episodi possono capitare. Questo, però, è soltanto un lato della medaglia: dall'altra parte questa sosta ha avuto un risvolto positivo per molte altre ragazze. Uno degli esempi in questo senso è quello di Cristiana (Girelli), autrice di un gol fantastico con l'Italia».LA GARA CONTRO LA ROMA«Mancano quattro partite al termine di questo campionato. Dalla nostra parte abbiamo un margine importante di vantaggio che non ci saremmo aspettati prima dell'inizio di questa stagione. Sono abituato, però, a guardare avanti, anche se sicuramente guardarci indietro ci servirà per evitare gli stessi errori già commessi in precedenza. Abbiamo perso tanti punti nei minuti di recupero nel girone di andata della Poule Scudetto: ciò significa che abbiamo disputato delle buone prestazioni, ma dobbiamo essere più bravi a congelare le partite. Serve un po' di cinismo in più, ma ripeto che le prestazioni non sono mancate».UN SETTORE GIOVANILE FLORIDO«Credo che le firme sui primi contratti da professioniste di Copelli, Zamboni e Bellagente siano ottime dimostrazioni del lavoro che il Settore Giovanile bianconero sta portando avanti a livello di formazione e di scouting. Mi riferisco, in particolare modo, alla Primavera con la quale abbiamo il piacere di collaborare, di fatto, quotidianamente. Mister Bruzzano e tutto il suo staff stanno svolgendo un ottimo lavoro, come anche le altre categorie giovanili bianconere. Formazione, scouting e coordinamento vanno avanti di pari passo in questi casi: si tratta di un eccellente lavoro di squadra che permette al Club di seguire una linea di sostenibilità, fondamentale nel calcio di oggi. Penso che la capacità e la forza di costruire calciatrici all'interno del proprio club sia un aspetto molto bello per una questione di attaccamento alla maglia ma è importante anche a livello economico».IL DERBY D'ITALIA ALL'ALLIANZ STADIUM«Siamo chiaramente molto contenti e molto grati alla Società che ci ha permesso di chiudere la stagione all'Allianz Stadium, affrontando l'Inter e noi dovremo ripagare questa fiducia. In questo momento, però, siamo focalizzati sulla prossima partita, quella a Roma. Chiaramente ribadisco la nostra soddisfazione, ma dobbiamo continuare a pensare a una gara dopo l'altra, come detto dall'inizio di questa stagione».