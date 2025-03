Juventus Women, le convocate in Nazionale: c'è anche Salvai, il motivo

Getty Images

Perché Cecilia Salvai è stata convocata in Nazionale

Come reso noto dallatramite il proprio sito ufficiale, sono 17 in tutto le giocatrici bianconere della Prima Squadra convocate dalle rispettive Selezioni. Tra queste c'è anche, reduce da un importante infortunio al tendine risalente a ottobre che, dopo l'intervento chirurgico, l'ha costretta a un lungo stop per il percorso di recupero.In conferenza stampa il CT della Nazionale azzurrane ha motivato così la convocazione, stando a quanto riportato da TMW: "Rientra nel rapporto e nella sinergia con i club. Le permettiamo di rientrare nel gruppo e continuare il suo cammino di recupero. Si tratta di un percorso che facciamo insieme alla Juve e agli altri club. Lei è un elemento importante e abbiamo deciso per questo di anticipare il suo rientro", le parole dell'allenatore, che ha anche precisato come all'imminente Europeo parteciperanno con l'Italia solo giocatrici al 100% della condizione.

