Annahita Zamanian è una talentuosa centrocampista di 22 anni arrivata alla Juventus Women dal PSG nel mercato di gennaio. Difficile definirla con una nazionalità: è londinese, di padre iraniano e madre francese, ed è cresciuta in Svezia. Ma il pallone è una lingua universale, e in mezzo al campo si districa alla grande. E ha provato anche a districarsi in una breve intervista "botta e risposta" per i canali social della Juve, dove ha interagito in ben 5 lingue: italiano, inglese, francese, svedese e persiano. E ha pure provato a cantare l'inno Storia di un grande amore