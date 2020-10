Aria di festa nello spogliatoio della Juventus Women. In una fase così delicata di stagione non ci si può distrarre ma è facile immaginare che nello spogliatoio delle bianconere più di qualche coro si sia alzato per festeggiare la recente laurea di Laura Giuliani. Questo il comunicato di Assocalciatori che celebra il traguardo raggiunto: "Il portiere della Juventus e della Nazionale Laura Giuliani si è laureata ieri in “Scienze Motorie curriculum Calcio”, il corso di laurea triennale dell’Ateneo Uni San Raffaele, creato con la collaborazione dell’Associazione Italiana Calciatori. La numero 1 azzurra, che l’AIC ha accompagnato nel suo percorso con una borsa di studio assegnata per meriti didattici, ha ottenuto il voto di 110/100 discutendo una tesi in psicologia del calcio, dal titolo “Number one: giocare con la mente”. Una studentessa modello che ha saputo coniugare studio e impegno sportivo di altissimo livello. Proprio martedi sera, Laura era in campo ad Empoli a difendere i pali della Nazionale femminile".