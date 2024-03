Guardate chi c’é a Milano! Linda #Sembrant ad osservare la sfida tra #JuventusWomen ed Inter. Qui a colloquio con l’ex compagna Sofie Pedersen pic.twitter.com/aV9SF4YLPH — ilbianconero (@ilbianconerocom) March 17, 2024

L'ex difensore della, Linda, è quest'oggi a Milano per assistere alla partita tra. Accompagnata dall'altra ex giocatrice della Juventus Women,, la presenza di Sembrant ha attirato l'attenzione degli appassionati di calcio. La sua esperienza nel calcio femminile ha reso il suo supporto particolarmente significativo per entrambe le squadre. La partita ha visto la rivalità accesa tra le due squadre, e la presenza di Sembrant ha aggiunto un tocco di prestigio e interesse in più all'evento. La sua passione per il gioco continua a ispirare e coinvolgere gli appassionati.