Juventus Women, la 'gita' di Canzi e il suo staff per onorare la promessa fatta

2 ore fa



Per la Juventus Women è tempo di festeggiare e godersi il grande trionfo in campionato, il sesto scudetto nella storia delle bianconere. Sabato 10 maggio la squadra potrà festeggiare davanti ai tifosi all'Allianz Stadium nel match contro l'Inter. Intanto è arrivato il momento di godersi la vittoria e per farlo Massimiliano Canzi insieme allo staff ha passato una giornata particolare.



Nella giornata di ieri, il tecnico della Juventus Women con i suoi collaborati ha effettuato una passeggiata dallo stadio cittadino fino al Santuario di Oropa per onorare una promessa fatta come riferito da Giacomo Moscarola, assessore allo Sport di Biella.