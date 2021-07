La giovane centrocampista classe 2002 della Juventus Womennon giocherà in bianconero la prossima stagione. Come riportato da Sampnews24, infatti, Carrer si trasferisce alla Sampdoria Women con la formula del prestito secco. Carrer raggiunge così l'altra giocatrice della Juventus Women passata nei giorni scorsi al club di Genova, la classe 2003. Anche per quest'ultima la formula del trasferimento è quella del prestito: l'obiettivo della nuova Juve di Montemurro è far crescere le giovani calciatrici garantendo loro la possibilità di giocare con continuità.