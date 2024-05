JUVENTUS WOMEN, IL PUNTO SUL FUTURO DI JULIA GROSSO

Tempo scaduto. LaWomen tre mesi fa aveva presentato a Juliaed al suo entourage in linea con quelle che erano le sue richieste. Si trattava di un'offerta biennale con la clausola per liberarsi in qualsiasi momento, in modo da non precluderne una partenza. Offerta che però non ha mai ricevuto una risposta.Se il direttore Stefanosi dichiarava "moderatamente ottimista" in conferenza stampa dopo il suo rinnovo contrattuale ora le carte in tavola sono decisamente cambiate. Non è detto che Julia saluti la Juventus Women al termine della stagione, certo è che qualora decidesse di restare le condizioni ora sarebbero diverse e ci si dovrebbe accomodare per avviare. Alcune big europee hanno mostrato interesse per la canadese ma senza affondare il colpo definitivo. Al momento però sul suo futuro regna l'incertezza, certo è che la Juventus Women è già al lavoro su profili ideali per sostituirla in modo da non farsi cogliere impreparata. Per l'offerta che Julia voleva però, il tempo è scaduto.